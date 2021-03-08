Праздничный джаз-концерт в честь 8 марта начался в Железноводске

Как сообщает пресс-служба Железноводска на официальном Instagram-аккаунте, джазовый концерт уже начался.

Мероприятие приурочено к Международному женскому дню и посвящено жительницам Ставропольского края. Концерт проходит в городском Доме культуры.

А ТАКЖЕ:

Музыканты Ставрополя подарили специальное выступление женщинам 8 марта

Музыканты филармонии выступили в день праздника на площадке торгового центра «Пассаж» (подробнее).

Исполнители и артисты Кисловодска поздравили женщин с 8 марта

Сегодня днем власти города подготовили праздничные мероприятия в честь Международного женского дня (читать далее).