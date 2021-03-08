В Пятигорске завершились главные праздничные мероприятия к 8 марта

Фото из Инстаграм-аккаунта администрации Пятигорска Фото: Инстаграм

Администрация города-курорта опубликовала отчет по окончанию кампании празднования Международного женского дня. На главные улицы города вышло множество людей.

Сегодня на маршрут вышел праздничный весенний трамвай. Всех пассажирам приветствовали артисты Дома культуры, которые вручили дамам тюльпаны.

Молодые активисты подарили всем жительницам города эксклюзивные открытки, которые нарисовали ученики художественной школы.

Главным событием стал большой концерт на главной площади города. На сцене выступили вокальные и танцевальные коллективы.

- Отдельным подарком для всех гостей праздника стало эффектное выступление профессионального жонглера Самвела Хачатряна. Своим выступлением спортсмен создал удивительную атмосферу праздника, подарив зрителям настоящее шоу, - заявили в пресс-службе.