Погода в Ставрополе 9 марта 2021: все как в песне

Прогноз погоды в Ставрополе на 9 марта 2021 года словно взят из песни группы «Моральный кодекс»:

Первый луч, первый дождь, по весеннему Арбату ты идешь.

Первый звук, первый снег, эта песня о тебе и обо мне.

Во вторник в краевой столице воздух прогреется до плюс 2-4 градусов, ожидается переменная облачность и первый в году дождь. Местами еще будет срываться мокрый снег. Ветер поднимется до 16-18 м/с.

Глядя за окно, не верится, что год назад в этот день в Старополе стояла 20-градусная жара. Но это скорее исключение. Как показывает история метеонаблюдений за последнее десятилетие, в этих числах марта наблюдается небольшой плюс или легкие заморозки.