Четыре человека скончались за сутки на Ставрополье от коронавируса

За сутки диагноз подтвердился еще у 62 жителей региона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за последние сутки от коронавируса скончались четыре пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших достигло 1126.

Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За сутки диагноз подтвердился еще у 62 человек. Число зараженных достигло 48232. Из хороших новостей: победить болезнь смогли 44441. А за последние сутки выздоровели 17 пациентов.

-Коронавирус по-прежнему представляет угрозу здоровью людей. И соблюдение мер профилактики наряду с продолжающейся вакцинацией может помочь избежать пагубных последствий. Помните о собственной безопасности и благополучии окружающих. Всем желаю здоровья, берегите себя! – обратился Владимир Владимиров к землякам.