На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 62 человека

Из хороших новостей: победить болезнь смогли 44441. А за последние сутки выздоровели 17 пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье продолжают выявлять заболевания COVID-19. Так, за весь период протестировано на коронавирус уже более 1 миллиона 392 тысяч человек.

Всем заболевшим оказывается медицинская помощь. По словам губернатора Ставрополья, общее число выздоровевших в крае ежедневно растет и в целом превышает 44,4 тысячи. Врачи борются за жизнь каждого пациента.

Однако, к сожалению, продолжают умирать люди, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Так, за сутки скончались еще четыре пациента.

Число умерших достигло 1126. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 62 людей. Число зараженных достигло 48232.