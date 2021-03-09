Для школьников Ставрополя проводят мастер-классы по тхэквондо

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В краевом центре начался второй этап физкультурно-спортивного проекта «Тхэквондо - детям». В его рамках запланированы спортивные мастер-классы в школах города.

Занятия проводят тренеры и инструкторы федерации тхэквондо. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Первый такой мастер-класс провели для учеников гимназии № 30. Там школьники в игровой форме отработали ударные элементы, изучили приемы самообороны.

Провели занятие мастер спорта России, чемпион мира по тхэквондо Норик Айвазян и мастера спорта России Николай Сердюков и Виктор Ильященко.

По итогам мастер-класса самые активные участники получили призы и памятные подарки.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что прославленный боксер из Пятигорска Давид Аванесян завоевал чемпионский пояс Европейского боксерского союза (EBU) в полусреднем весе, нокаутировав британца Джоша Келли.

Зрелищный поединок состоялся 20 февраля 2021 года в Лондоне, на арене «Уэмбли». И завершился победой Давида Аванесяна в шестом раунде.