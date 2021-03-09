В Пятигорске вечерние катания на высокой скорости обернулись для компании ДТП

Пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Вечерние катания на высокой скорости по Пятигорску обернулись для компании молодых людей серьезным ДТП. Инцидент произошел 8 марта, около 20:00, на улице Кочубея.

одитель «Лады Гранты» ехал в сторону улицы Коллективной. Мужчина выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево.

20-летний водитель, 18-летний пассажир и 17-летняя пассажирка доставлены в больницу с травмами головы. Еще одна пассажирка в ДТП не пострадала.

Выяснилось, что водитель получил водительское удостоверение всего полгода назад, за это время шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

В момент аварии водитель был трезв. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.