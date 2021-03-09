В Ставропольском крае многодетной семье отключили воду за долги

В Новопавловске коммунальщики отключили воду в частном доме многодетной семьи. По факту была проведена проверка, передает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

У потребителя образовалась задолженность по ЖКХ. Без уведомления ГУП 4 февраля отключило водоснабжение в доме.

- В результате указанных действий грубо нарушены права матери и четырех малолетних детей на проживание в благоприятных условиях. По итогам проверки прокуратурой Кировского района в ресурсоснабжающую организацию внесено представление, - сказано в сообщении прокуратуры.

1 марта семье вернули воду. Кроме того, надзорное ведомство благодаря перерасчету сумело снизить долг семьи по ЖКХ на 3801 рубль.