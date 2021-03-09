Госавтоинспекция Ставрополья напоминает график работы регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Госавтоинспекция Ставропольского края напоминает жителям и гостям региона о возможности получения Государственных услуг по линии ГИБДД через одноименный единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Таким образом у граждан есть возможность получения 30% скидки на госпошлину при совершении регистрационных действия на транспортные средства и прицепы к ним, а также замене или получении национального водительского удостоверения.

Кроме этого, неоспоримыми преимуществами портала www.gosuslugi.ru является:

- круглосуточная доступность;

- встроенная система оплаты;

- доступность сервисов по регистрационным данным портала;

- получение услуги из любого удобного для Вас места;

- отсутствие очередей;

- присутствие службы поддержки;

- фиксированный срок получения услуги;

- отсутствие коррупционной составляющей, так как заявитель не обращается напрямую для получения услуги;

- возможность обжалования результатов получения услуги, в том числе посредством Федеральной государственной информационной системы до судебного обжалования (ФГИС ДО).

Госавтоинспекция Ставрополья приглашает граждан зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ruи получить весь спектр государственных услуг в электронном виде на максимально комфортных условиях.

Также сообщаем график работы подразделений МРЭО ГИБДД Ставропольского края:

Вторник, среда, суббота – с 09:00 до 17:00.

Четверг – с 09:00 до 12:00.

Пятница – с 11:00 до 19:00.

Неприёмные дни – воскресенье и понедельник.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вечерние катания на высокой скорости по Пятигорску обернулись для компании молодых людей серьезным ДТП.

20-летний водитель, 18-летний пассажир и 17-летняя пассажирка доставлены в больницу с травмами головы. Еще одна пассажирка в ДТП не пострадала.

Выяснилось, что водитель получил водительское удостоверение всего полгода назад, за это время шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.