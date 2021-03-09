28 тысяч семей Ставрополя получили соцподдержку почти на 2 млрд рублей

В Ставрополе в 2020 году выплатили почти 2 миллиарда рублей средств социальной поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Напомним, в прошлом году началась реализация меры поддержки, предложенной президентом – ежемесячные выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. Эти пособия получили 13 216 семей на сумму 831,5 миллиона рублей.

Выплаты на третьего и последующего детей в 2020 году получали 1896 семей. Им перечислили 182 миллиона рублей. Размер ежемесячного пособия составляет 9843 рубля.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Новопавловске коммунальщики отключили воду в частном доме многодетной семьи.

По факту была проведена проверка, передает пресс-служба прокуратуры края. У потребителя образовалась задолженность по ЖКХ. Без уведомления ГУП 4 февраля отключило водоснабжение в доме.

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