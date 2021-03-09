В Ставрополе произошла авария с участием машины скорой помощи

Инцидент случился сегодня, 9 марта в Ставрополе. Там произошла авария с участием скорой. В происшествии пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД.

По данным ведомства, водитель автомобиля Skoda на улице Серова поворачивал налево и не стал пропускать машину скорой.

Водитель не успел затормозить, что привело к ДТП. Водитель Skoda получил травмы. Ему потребовалась госпитализация. Сейчас по факту ДТПпроводится проверка.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вечерние катания на высокой скорости по Пятигорску обернулись для компании молодых людей серьезным ДТП. Инцидент произошел 8 марта, около 20:00, на улице Кочубея.

Водитель «Лады Гранты» ехал в сторону улицы Коллективной. Мужчина выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево.