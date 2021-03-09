На Ставрополье 9 марта прогнозируются снег с дождем и сильный ветер

По данным Гидрометцентра, на Ставрополье в ближайшие дни ожидается мокрый снег и дожди, ветер усилится до 18 м/с.

Ночью 10 марта прогнозируются заморозки с температурой до минус 7 градусов, днем потеплеет до минус 2 градусов. Осадки при этом сохранятся, а скорость ветра снизится 11 м/с.

По словам синоптиков, такая погода сохранится в нашем регионе до 11 марта.

Так, днем температура может упасть до минус 7 –ми градусов, в отдельных районах ожидается сильный снегопад. Ветер снова усилится до 18 м/с.