На Ставрополье к 9 марта около 73 тысяч человек вакцинировались от коронавируса

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 34445 человек, из них 72 прошли вакцинацию накануне Фото: Архив КП

В России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 9 марта иммунизированы 72618 человек. За минувший праздничный день прививку первым компонентом получили 135 жителей Ставропольского края.

Вторым компонентом, то есть полностью привиты, 39709 ставропольчан. Накануне завершили иммунизацию 314 человек.

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 34445 человек, из них 72 прошли вакцинацию накануне.

Ранее «КП-Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжают выявлять заболевания COVID-19. Так, за весь период протестировано на коронавирус уже более 1 миллиона 392 тысяч человек.

Всем заболевшим оказывается медицинская помощь. По словам губернатора Ставрополья, общее число выздоровевших в крае ежедневно растет и в целом превышает 44,4 тысячи. Врачи борются за жизнь каждого пациента.

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