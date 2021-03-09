Жителям Ставрополья объяснили причину одинаковых взносов на капремонт для старых и новых домов

Житель Ессентуков обратился во время «прямой линии» к губернатору Владимиру Владимирову с вопросом, почему взносы на ремонт старых и новых домов одинаковые.

В министерстве ЖКХ объяснили, что для каждого края, в том числе и Ставрополья, есть свой минимальный взнос на капремонт.

Это 8 рублей 63 копейки за 1 квадратный метр в домах без лифтов и 9 рублей 63 копейки для домов с лифтами. За счет этих средства реализуется региональная программа капремонта.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольцам рассказали, кто отвечает за уборку снега на придомовых территориях.

Согласно жилищному законодательству работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, включают очистку придомовой территории от снега и наледи, уборку снега на тротуарах, очистку крышек люков, колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда, а также уборку площадки перед входом в подъезд.

Собираемый во дворах и на внутриквартальных проездах снег допускается складировать на свободной территории. Во избежание травматизма среди граждан необходимо посыпать тротуары песчано-солевой смесью и антигололедными реагентами.