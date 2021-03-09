Экс-начальнику участковых в Ипатовском округе грозит до 6 лет тюрьмы

В Ипатово в суд направили уголовное дело против бывшего начальника участковых районного отдела МВД и его подчиненного. Их обвиняют в мошенничестве, передает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Экс-сотрудник полиции вместе с сообщником запугал потерпевшего тем, что против него возбуждено уголовное дело. В действительности никаких подозрений не было. За прекращение следственных мероприятий они требовали 150 тысяч рублей. Введенный в заблуждение гражданин отдал средства, а те их потратили. Против бывших полицейских возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

- Проверив правильность квалификации преступного деяния и наличие достаточных доказательств виновности фигурантов дела в совершении инкриминируемого преступления, в прокуратуре района принято решение об утверждении обвинительного заключения, - сказано в сообщении прокуратуры.

Дело направлено в Ипатовский районный суд. Экс-сотрудникам МВД грозит до 6 лет тюрьмы.