В Ставропольском крае 11-летний школьник провалился под лед

В Невинномысске мужчины спасли провалившегося под лед 11-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.

Инцидент произошел 8 марта в городском парке «Шерстяник». Там горожанин Антон Ушаков прогуливался вместе с супругой недалеко от пруда. Его внимание привлек мальчик, который играл на тонком льду. Супруги уже собирались уходить, как вдруг увидели, что школьник оказался в ледяной воде.

Мужчина бросился на помощь, дополз до мальчика, но лед под ним провалился, и он тоже оказался в холодной воде.

– Я одной рукой держу мальчишку, другой ломаю лед. Так потихоньку мы двигались в сторону берега, – поделился подробностями спаситель мальчика Антон Ушаков. – Повезло, что рядом было много людей. Мужчины на берегу скооперировались и подали нам длинное бревно. Но схватиться за него мы не могли, не хватало длины. Тогда один человек прыгнул на лед, и, сам проваливаясь в воду, подвинул это бревно к нам. И вот мы уже втроем, цепляясь за бревно, двигались к берегу. И я, и другой мужчина держали ребенка, не давая ему погружаться под воду.

По словам мужчины, ребенок был бледный как мел. Он периодически терял сознание от переохлаждения.

Прибывшие фельдшеры осмотрели мальчика. После чего спасатели доставили его в машину скорой помощи, уложили ребенка в специальное электрическое одеяло, чтобы он согрелся.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на днях, на озере Буйвола Буденновска Буденновского округа Ставрополья произошел несчастный случай, который до сих пор обсуждают в сети.

Вечером, 19 февраля, две школьницы решили после занятий пойти домой по замершей глади озера. Местами лед оказался непрочным, девочки провалившись, оказались в воде. Одним из первых, кто бросился на помощь к попавшим в беду школьницам, стал 28-летний житель села Стародубского Артем Капрелов.