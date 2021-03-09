Двое жителей Ставрополья осуждены за бои в 1999 году в Дагестане

Жители Ставрополья Нариман Отепов и Тахир Бегельдиев приговорены к 14 и 13 годам колонии за участие в боях на территории Ботлихского района Дагестана в августе 1999 года. Против них было возбуждено уголовное дело по статье «Бандитизм».

Их признали виновными в посягательстве на жизнь военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ России.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в КЧР двое мужчин открыли огонь по полицейским при проверке документов.

После нападения злоумышленники скрылись с места происшествия. Сотрудника полиции после оказания медпомощи отпустили домой, а сотрудника Росгвардии госпитализировали.