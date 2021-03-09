На 47% возросло количество онлайн-обращений в «Россети Северный Кавказ»

Фото: Россети.

Жители регионов Северо-Кавказского федерального округа за два месяца 2021 года более 25,5 тысячи раз обратились в компанию «Россети Северный Кавказ» по вопросам электроснабжения.

Из них почти 21 тысяча обращений поступила дистанционно: через онлайн-сервисы, контакт-центры, мессенджеры в социальных сетях. Количество обращений в режиме онлайн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 47%.

Большую часть вопросов - свыше 17 тысяч - прислали жители Дагестана. Такая повышенная активность прежде всего связана с локальными отключениями энергоснабжения части потребителей в регионе в период непогоды.

Свыше 2,6 тысячи раз обратились в компанию потребители из Ставропольского края. Чуть больше 2,5 тысячи - из Чеченской Республики. Из Кабардино-Балкарии обращались к энергетикам почти 1,3 тысячи раз. От абонентов из Северной Осетии зафиксировано 926 обращений. На Ингушетию пришлось 730 вопросов. От жителей Карачаево-Черкесии принято 605 обращений.

Вопросы касались в основном дополнительных услуг, качества обслуживания, временных локальных отключений в период непогоды, передачи и коммерческого учета ресурса, технического обслуживания электросетевых объектов и технологического присоединения к сетям компании.

Качественная работа с обращениями граждан, повышение ее эффективности и результативности, а также выработка и применение единых подходов к организации этого процесса - все эти вопросы в «Россети Северный Кавказ» на первом плане. Исходя из анализа поступившей информации, энергетики формируют список наиболее актуальных вопросов, которые беспокоят жителей округа.

Обратная связь отражает отношение потребителей к тем или иным нововведениям в отрасли, помогает своевременно выявлять «узкие места» и оперативно реагировать на проблемные ситуации. При этом в компании созданы все условия для качественной дистанционной работы с потребителями - заочная форма взаимодействия ни в чем не уступает очному формату общения.

Напомним, связаться с энергетиками группы компаний в онлайн-режиме можно посредством Единого портала электросетевых услуг Портал-тп.рф, Личного кабинета и сервиса «СветлаяСтрана.рф». Кроме того, можно позвонить на телефон «Горячей линии» Единого контакт-центра Группы компаний «Россети»: 8-800-220-0-220.