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Высокопоставленные наркополицейские из Северной Осетии вымогали взятки

Бывшие сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков шантажировали женщину, требуя полмиллиона рублей
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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Во Владикавказе бывшие сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков обвиняются в вымогательстве взятки. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в прес-службе следственного комитета Северной Осетии, под суд отправят начальника отделения в сфере легального оборота управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РСО-Алания – 40-летнего полковника полиции, а также оперуполномоченному отделения в сфере легального оборота управления по контролю за оборотом наркотиков – 37-летнего майора. Обоим уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б», «в» части 5 статьи 290 УК РФ (вымогательство взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Как установили следователи, 15 декабря 2020 года во Владикавказе во время оперативно-розыскных мероприятий обвиняемые нашли в квартире местной жительницы 24 таблетки лекарственного препарата «Лирика», за хранение которого уголовная ответственность не предусмотрена. Через посредника они потребовали от нее взятку в полмиллиона рублей за смягчение уголовного преследования и неразглашение порочащих ее сведений работодателю. Понимая, что действия сотрудников полиции незаконны, женщина обратилась с заявлением в ФСБ.

Через три дня при получении 500 тысяч один из обвиняемых был задержан сотрудниками регионального УФСБ, рассказывают в СК. Позже задержали и второго.

- По ходатайству следственных органов судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключении под стражу и им предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении, - комментируют в надзорном ведомстве.

Криминал