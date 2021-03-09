Мэрию Лермонтова оштрафовали на 20 тысяч за нападение собак на ребенка

В Лермонтове оштрафовали местную администрацию за бездействие в работе с бродячими собаками. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В июле 2020 года на детской площадке мальчика искусала бродячая собака. Медики зафиксировали травмы в области лба и верхней губы.

Отец ребенка обратился в городскую администрацию. Но спустя время никаких мер по отлову собаки принято не было. В сентябре мужчина обратился в прокуратуру.

- Прокуратурой Ставрополья установлено, что администрацией Лермонтова контракт на проведение работ по отлову и содержанию безнадзорных животных на 2020 год не заключен, что свидетельствует о том, что никаких мер по отлову собак и уменьшению их количества администрацией Лермонтова не принимается. Кроме того, по данному факту прокурором Лермонтова в адрес главы администрации Лермонтова вынесено представление, - сказано в сообщении суда.

Согласно выводам прокуратуры, после инцидента ребенок стал опасаться любой собаки. Родители обратились в суд и оценили моральный вред в 100 тысяч рублей.

- Суд удовлетворил исковые требования истца частично и признал незаконным бездействие администрации Лермонтова Ставропольского края, выразившееся в неисполнении обязанности по организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (собак) на территории муниципального образования Лермонтова Ставропольского края. С администрации Лермонтова в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, - сообщает пресс-служба Лермонтовского городского суда.