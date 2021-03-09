На Ставрополье составили список свободных от коронавируса городов

На Ставрополье, к счастью, растет количество городов и районов, где перестают выявлять случаи заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперштабе.

Так, за последние сутки не было зарегистрировано случаев заражения в Ессентуках, Невинномысске, Лермонтове и Железноводске.

Отрицательными оказались результаты тестов в Апанасенковском, Александровском, Красногвардейском, Туркменском, Андроповском и Советском районах.

Ранее «КП-Северний Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжают выявлять заболевания COVID-19. Так, за весь период протестировано на коронавирус уже более 1 миллиона 392 тысяч человек. Всем заболевшим оказывается медицинская помощь.

По словам губернатора Ставрополья, общее число выздоровевших в крае ежедневно растет и в целом превышает 44,4 тысячи.

Врачи борются за жизнь каждого пациента. Коронавирус подтвердили у пяти жителей Шпаковского района и у шести человек — в Георгиевском районе. Всего на Ставрополье с начала пандемии заболели 48232 человека.