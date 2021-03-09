Из зала суда в Буденновске освободили обвиненного в превышении самообороны

В Буденновске закончили рассмотрение уголовного дело местного жителя. Руслана Баскаева обвиняли в превышении самообороны, передает пресс-служба городского суда.

Мужчина выпивал в компании знакомых. Из-за ссоры Баскаев начал драться со своим обидчиком и ударил его раскладным ножом в живот. После к стычке подключился второй потерпевший, которого он ударил в грудь и живот.

Изначально подсудимого обвиняли по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью". Но позже государственный обвинитель переквалифицировал статью, и Баскаева судили по факту причинения вреда здоровью при превышении самообороны.

Суд приговорил его к 11 месяцам 5 дням строгого режима. Но мужчину освободили в зале суда, поскольку он провел положенный срок в СИЗО.