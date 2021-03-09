На Ставрополье в этом году жилищные сертификаты получат 16 семей. На эти цели наш регион получит более 56 млн рублей.

Напомним, что жилищный сертификат дает право отдельным категориям людям приобрести жилье за счет средств федерального бюджета.

Рассчитывать на такую поддержку могут чернобыльцы, вынужденные переселенцы, люди, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС.

Помощь положена тем из них, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий. Об этом сообщает пресс-служба управления по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе в 2020 году выплатили почти два миллиарда рублей средств социальной поддержки.

Напомним, в прошлом году началась реализация меры поддержки, предложенной президентом – ежемесячные выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. Эти пособия получили 13 216 семей на сумму 831,5 миллиона рублей.

Выплаты на третьего и последующего детей в 2020 году получали 1896 семей. Им перечислили 182 миллиона рублей. Размер ежемесячного пособия составляет 9843 рубля.