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В больницах Ставрополья 35% коек для больных ковидом остаются свободными

На сегодняшний день лечение в стационаре получает 1399 пациентов с подтвержденным коронавирусом: 193 – в тяжелом состоянии
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье выздоровел от новой коронавирусной инфекции 44441 человек, 17 выписаны накануне. Лаборатории за весь период выполнили 1392280 исследований на коронавирус методом ПЦР.

За сутки выявили 62 нового случая инфицирования, в период пандемии подтверждено в установленном порядке 48232 заражения, в том числе 4975 – среди детей, из которых 4815 уже выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства здравоохранения.

8059 человек соблюдают самоизоляцию на дому и находятся под медицинским наблюдением в стационарах.

На сегодняшний день лечение в стационаре получает 1399 пациентов с подтвержденным коронавирусом: 193 – в тяжелом состоянии, в том числе 38 поддерживаются аппаратами ИВЛ; 622 – в состоянии средней степени тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

133946 человек сняты с медицинского наблюдения Жертвами коронавируса стали 1126 человек, у которых болезнь вызвала тяжелые осложнения.

В стационарах медучреждений свободны 35% коек, развернутых для оказания медицинской помощи больным коронавирусом и внебольничными пневмониями. Реанимационные койки свободны на 52%.