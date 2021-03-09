В больницах Ставрополья 35% коек для больных ковидом остаются свободными

На Ставрополье выздоровел от новой коронавирусной инфекции 44441 человек, 17 выписаны накануне. Лаборатории за весь период выполнили 1392280 исследований на коронавирус методом ПЦР.

За сутки выявили 62 нового случая инфицирования, в период пандемии подтверждено в установленном порядке 48232 заражения, в том числе 4975 – среди детей, из которых 4815 уже выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства здравоохранения.

8059 человек соблюдают самоизоляцию на дому и находятся под медицинским наблюдением в стационарах.

На сегодняшний день лечение в стационаре получает 1399 пациентов с подтвержденным коронавирусом: 193 – в тяжелом состоянии, в том числе 38 поддерживаются аппаратами ИВЛ; 622 – в состоянии средней степени тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

133946 человек сняты с медицинского наблюдения Жертвами коронавируса стали 1126 человек, у которых болезнь вызвала тяжелые осложнения.

В стационарах медучреждений свободны 35% коек, развернутых для оказания медицинской помощи больным коронавирусом и внебольничными пневмониями. Реанимационные койки свободны на 52%.