Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших банков на рынке автокредитования

Фото пресс-службы банка УРАЛСИБ

Как сообщает специализированный интернет-портал Банки.ру, размер портфеля автокредитов Уралсиба по данным на 1 января 2021 года составил 21,44 млрд рублей. Это в 1,6 раза больше, чем в начале 2020 года.

Банк Уралсиб постоянно и активно развивает в своей деятельности направление автокредитования.

Одним из главных факторов роста стало расширение бизнеса и увеличение географии продаж. Была увеличена продуктовая линейка, улучшены кредитные процессы, расширен агентский функционал автосалонов-партнеров.

Это позволило клиентам значительно ускорить процесс покупки автомобиля. Рост также поддержало участие банка в государственных программах поддержки автокредитования — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Важным стимулом также стал запуск новых промо-программ для премиального сегмента и автомобилей с пробегом. Также в период самоизоляции были расширены возможности онлайн-сервисов, введено выездное обслуживание и запущен комплекс мер поддержки для клиентов банка.

- Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ»,- сообщает пресс-служба банка.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»