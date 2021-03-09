На Ставрополье оштрафовали начальницу районных приставов за махинации со статистикой

В Советском округе вынесли приговор в отношении бывшего начальника районных судебных приставов Людмилы Колодяжной. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

В период с 2014 по 2017 год она давала своим подчиненным указания не регистрировать исполнительные документы и не принимать меры к взысканию. За это время не учтено более 3 тысяч документов. Колодяжная отдавала такие приказы, чтобы улучшить статистику своего отдела.

Против должностного лица возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Решением суда ей назначен штраф в 50 тысяч рублей.