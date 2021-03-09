Реальная зарплата в Ставрополе увеличилась на 2,2%

Реальная зарплата в Ставрополе выросла на 2,2 процента. Средняя номинальная (без малого бизнеса) увеличилась на 6,1 процента и составила 42,4 тысяч рублей, следует из данных Северо-Кавказстата.

Самую высокую зарплату получают представители финансовой и страховой деятельности - 59,6 тысяч рублей. Поменьше зарабатывают те, кто занимается профессиональной, научной и технической деятельностью (48,7 тысяч), транспортировкой и хранением (45,6 тысяч), обеспечением электрической энергией, газом и паром (46,8 тысяч). На высоком уровне остается заработок в оптовой торговле (45,4 тысяч), госуправлении и обеспечении военной безопасности (47,2 тысяч), а также в здравоохранении и социальных услугах (40,7 тысяч).

Меньше 40 тысяч получают работники строительной сферы (37,8 тысяч) и образования (33,4 тысяч).