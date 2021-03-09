В Ставропольском крае в праздничные дни задержали более 160 пьяных водителей

С 5 по 9 марта сотрудники Госавтоинспекции Ставрополья провели рейды под названием «Нетрезвый водитель». Именно в праздничные дни количество фиксируемых фактов нетрезвого вождения возрастает.

С начала годазафиксировано уже 26 ДТП с участием пьяных водителей, в которых пострадали 45 человек и 6 погибли.

По предварительным итогам, из транспортного потока уже изъяли 162 водителя с признаками опьянения, из них 156 прошли процедуру освидетельствования, либо отказались от нее.

Еще 8 - уличены в управлении с признаками опьянения повторно.

Против них собрали материалы для возбуждения уголовных дел по статье: «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.