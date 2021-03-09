Приговор по делу о покушении на 19 человек обжалован на Ставрополье

На допросе Тупаев признал вину

Осужденный за покушение на 19 человек Алексей Тупаев обжаловал приговор. Это следует из данных на сайте Георгиевского городского суда.

Апелляцию подал осужденный. Жалоба пока не принята к рассмотрению.

10 мая 67-летний житель села Приэтокское был недоволен тем, что его соседи громко празднуют день рождения. После перепалки он бросил во двор, где проходило торжество, гранату. Осколками ранило 19 человек, 12 из которых обратились к медикам за помощью. Ущерб от взрыва оценен в 148 тысяч рублей.

Кроме того, пенсионер, вооружившись ножом, напал на одного из потерпевших. До того, как его обезвредили, он нанес по телу обидчика два удара.

Против Тупаева возбудили уголовное дело по четырем статьям. В ходе расследования выяснилось, что мужчина был судим за незаконный оборот оружия и угрозу убийством Суд назначил ему 13 лет строгого режима и штраф в 280 тысяч рублей.