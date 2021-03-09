Дело о хищении средств у школы передали в суд Ставрополя

В Ставрополе утвердили обвинение по делу о хищении средств у школы № 41. Фигурантом выступает гендиректор ООО "Евроазия", передает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

В сентябре 2011 года фирма проводила противоаварийные работы здания МБОУ СОШ № 41 Ставрополя. После выполнения работ обвиняемый предъявил директору школы документы, в которых стоимость работы завысили на 2,7 млн рублей. Заказчик, полагая, что бумаги составлены в соответствии со сметой, подписал справку.

Против генерального директора было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере". Дело направлено в Ленинский районный суд Ставрополя.