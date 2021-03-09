После видео со Скорой и гололедом в Ставрополе организована проверка

В Ставрополе организовали прокурорскую проверку после публикаций о том, что медики добирались до пациента пешком. Согласно сообщениям, полученным редакцией "КП", машина Скорой не смогла проехать из-за гололеда.

Известно, что врачи выехали на вызов по инсульту. Из-за не чищенных дорог на улицах Кавалерийской, Железнодорожной и Подгорной автомобиль не смог проехать. Пациента доставили при содействии спасателей.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, благоустройстве и в жилищно-коммунальной сфере в части полноты принимаемых мер по уборке от снега и льда автомобильных дорог, тротуаров и придомовой территории, - сказано в сообщении Прокуратуры Ставропольского края.