Для строительства нового кормового цеха выделили 100 млн рублей

По данным управления информационной политики при правительстве Ставропольского края, в Предгорном округе в скором времени появится цех по производству кормовых добавок.

Предприятие появится в селе Новоблагодарном. Сам инвестиционный проект «Производство кормовых добавок» подразумевает финансирование в 100 миллионов рублей. Будут построены склады площадью 3 тысячи кв. м, закупят специальное оборудование.

Всего планируют производить 18 тысяч тонн продукции в год.

Напомним, кормовые добавки - группы субстанций, которые добавляют в корм животным.