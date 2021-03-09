В парке Минвод малолетнего ребенка ударило током из-за иллюминации

В Минеральных Водах закончили проверку после публикаций о том, что ребенка ударило током в парке культуры и отдыха. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Установлено, что 6 марта ребенок 2019 года рождения госпитализирован в городскую больницу. Через три дня помощник прокурора вместе с сотрудником администрации Минераловодского округа и главным инженером ответственного ГУП выехал на место ЧП. В ходе осмотра был найден источник тока. Выяснилось, что у иллюминации в виде фонтана, размещенной на входе в парк, был оголен провод.

- В рамках проведенной проверки установлено, что органами местного самоуправления ненадлежащим образом соблюдаются требования ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Главе администрации Минераловодского городского округа прокурором внесено представление об устранении вышеуказанных нарушений требований федерального законодательства, а также указано на необходимость демонтировать зимнюю иллюминацию, - сообщает прокуратура.

Рассмотрение представления находится на контроле прокуратуры.