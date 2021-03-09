Праздничный велопробег на Масленицу устроит мэрия Железноводска

Масленица Фото: Олег УКЛАДОВ

Администрация Железноводска в своем официальном Instagram-аккаунте сообщила о грядущем празднике Масленицы.

13 февраля - в субботу - на всех площадях города развернут веселые мероприятия для детей и взрослых. Будут традиционные "масленичные" конкурсы, угощения и велофестиваль.

- По итогам в полуфинал попадут 26 велосипедистов, которые примут участие в гонке по короткому отрезку будущего Кавминводского велотерренкура за право выхода в финал. Победители определятся на Феррум-площади в конкурсе по скоростному поеданию блинов, - сказано в сообщении мэрии.

Конкурсанты будут бороться за главный приз - спортивный велосипед и бочонок меда.