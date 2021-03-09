В поселке у Пятигорска жители останутся без питьевой воды 10 марта

Отключение воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Пятигорска сообщила, что 10 марта, в среду, остановят подачу питьевой воды в поселок Энергетик. Это связано с ремонтом на улице Подстанционной.

Воды не будет с 9:30 до 17:00. Будут отключены жилые дома, а также три социально значимых объекта: школа №28, детский сад №29 и детский бассейн «Дельфин».

- Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами по заявкам в диспетчерскую службу ПТП Пятигорское по телефонам 33-26-60 и 33-06-28, - заявили в пресс-службе мэрии Пятигорска.