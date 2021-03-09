Впервые за 40 лет заработает минеральный питьевой бювет в Железноводске

Пресс-служба администрации Железноводска сообщила, что левая ротонда Смирновского бювета заработает уже к началу курортного сезона.

Бювет - специальное сооружение с подачей минеральной воды из источника. Обычно их устраивают в галереях. Они нужны для предохранения воды от загрязнения и широкого пользования людьми.

Ротонда Смирновского бювета был закрыт с 1980-х годов. Впервые за 40 лет он вернется к работе.

- Увеличение числа бюветов и открытие еще одной, обновленной ротонды сделает прием минеральной воды доступнее, комфортнее и позволит не допустить очередей, что особенно важно в период пандемии коронавируса, - заявил мэр города-курорта Евгений Моисеев.