«Социальная справочная» начнет работать с 10 марта - глава Ставрополья

Владимиров в официальном Instagram-аккаунте сообщил, что 10 марта начнет работать новая «Социальная справочная». Она будет посвящена теме социального контраста.

По словам Владимирова, это еще одна форма поддержки населения. Если человек оказался в трудной жизненной ситуации, он может обратиться за помощью к властям через эту систему.

- В этом году финансирование этои меры соцподдержки в крае увеличено - мы планируем, что она станет доступна для 6 тысяч человек. Это максимальное число получателеи за все семь лет, что у нас ведется работа по социальным контрактам, - заявил губернатор.

Все вопросы можно задать по номеру 8(8652) 71-34-72 в рабочее время.