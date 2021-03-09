Онкологов Ставрополья научили работать с самыми сложными опухолями

Хирургия Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает ГТРК Ставрополье, врачам Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера провели показательный урок по удалению особо сложных злокачественных образований. С помощью "тонкого" оборудования теперь можно избавить пациента от опухоли без нанесения ему косметических дефектов.

Например, если у человека образование в слизистой щеки, его можно удалить без вреда внешнему виду лица.

- Сшиваются сосуды диаметром порядка полутора - двух миллиметров. В данной ситуации - иногда меньше, иногда - больше. И это структуры, которые необходимо сопоставить, сшить узловыми швами по периметру. Так, чтобы внутри проходил ток крови без проблем, - рассказал о процессе работы пластический и реконструктивный хирург, микрохирург, онколог Алексей Дикарев.

Такие операции находятся в сфере микрососудистой хирургии.