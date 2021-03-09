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Здоровье

Онкологов Ставрополья научили работать с самыми сложными опухолями

При этом пациент будет избавлен от косметических дефектов - изменения черт лица и т.д.
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Хирургия

Хирургия

Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает ГТРК Ставрополье, врачам Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера провели показательный урок по удалению особо сложных злокачественных образований. С помощью "тонкого" оборудования теперь можно избавить пациента от опухоли без нанесения ему косметических дефектов.

Например, если у человека образование в слизистой щеки, его можно удалить без вреда внешнему виду лица.

- Сшиваются сосуды диаметром порядка полутора - двух миллиметров. В данной ситуации - иногда меньше, иногда - больше. И это структуры, которые необходимо сопоставить, сшить узловыми швами по периметру. Так, чтобы внутри проходил ток крови без проблем, - рассказал о процессе работы пластический и реконструктивный хирург, микрохирург, онколог Алексей Дикарев.

Такие операции находятся в сфере микрососудистой хирургии.

Новости медицины и здоровья Ставрополя, республик Северного Кавказа