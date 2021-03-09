Житель Ессентуков нашел в урне телефон и с его помощью похитил 140 тысяч

иллюстрационное фото Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

По данным ГУ МВД России по Ставропольскому краю, мужчина из Ессентуков нашел в мусорке смартфон, на котором не был отключен мобильный банк.

- Воспользовавшись приложением, обвиняемому удалось перевести с привязанной к смартфону кредитной карты около 140000 рублей на разные номера телефонов. О подозрительных списаниях с банковского счета заявительнице сообщили сотрудники банка, - рассказали сотрудники полиции.

Сформированное уголовное дело уже направлено в городской суд.