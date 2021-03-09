Мэр Невинномысска анонсировал фильм о клининге во время пандемии

Глава города Михаил Миненков опубликовал в своем официальном Instagram-аккаунте анонс документального фильма про работу клининга во время коронавирусной пандемии.

Он отметил, что все говорят о безусловном подвиге врачей, волонтеров и учителей, но при этом обходят стороной работников клининга. Они также сталкивались с опасностью заражения лицом к лицу.

- Это история 30-ти героев из 5-ти муниципалитетов, 127 часов общего видеоматериала, большая исследовательская работа. В фильме снимался и наш любимый Невинномысск, - заявил Миненков.

Посмотреть фильм можно на платформе Youtube.