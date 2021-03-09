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Мэр Невинномысска анонсировал фильм о клининге во время пандемии

Некоторые кадры для фильма "Бой с пандемией: чистая правда" были сняты в Невинномысске
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Глава города Михаил Миненков опубликовал в своем официальном Instagram-аккаунте анонс документального фильма про работу клининга во время коронавирусной пандемии.

Он отметил, что все говорят о безусловном подвиге врачей, волонтеров и учителей, но при этом обходят стороной работников клининга. Они также сталкивались с опасностью заражения лицом к лицу.

- Это история 30-ти героев из 5-ти муниципалитетов, 127 часов общего видеоматериала, большая исследовательская работа. В фильме снимался и наш любимый Невинномысск, - заявил Миненков.

Посмотреть фильм можно на платформе Youtube.