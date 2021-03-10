Шесть человек скончались за сутки от коронавируса на Ставрополье

Число умерших от коронавируса на Ставрополье достигло 1132. За последние сутки скончались еще шесть пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За вчерашний день диагноз подтвердился у 57 жителей региона. Число зараженных достигло 48289.

- Противодействовать инфекции помогает вакцинация. В нашем крае ее прошли более 74 тысяч человек, в том числе 1,5 тысячи - за минувшие сутки. Но победа над вирусом пока еще не так близка. По-прежнему важно ответственно относиться к своему здоровью и избегать опасных в плане заражения ситуаций. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров к жителям региона.