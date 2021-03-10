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В Ставропольском крае за сутки коронавирусом заболело 57 человек

По словам губернатора, всем заболевшим оказывается медпомощь
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Шесть человек скончались за сутки от коронавируса на Ставрополье

Шесть человек скончались за сутки от коронавируса на Ставрополье

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За вчерашний день, 9 марта, число выздоровевших от этой болезни увеличилось на 293 человека и составило 44,7 тысячи человек. Количество проведенных тестирований на COVID-19 тоже увеличилось и достигло отметки в 1 миллион 394 тысячи.

Эти исследования позволяют выявлять новые случаи заражения. По словам губернатора, всем заболевшим оказывается медпомощь.

- Но победить вирус не всегда легко. К сожалению, есть новые летальные исходы... Соболезную родным скончавшихся пациентов, - обратился Владимир Владимиров к землякам.

За прошедшие сутки жертвами болезни стали шесть человек. Число умерших достигло 1132. За последние сутки коронавирусом заболело 57 человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в стационарах медучреждений свободны 35% коек, развернутых для оказания медицинской помощи больным коронавирусом и внебольничными пневмониями. Реанимационные койки свободны на 52%.