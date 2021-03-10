На Ставрополье технический осмотр транспортных средств проходит под контролем сотрудников Госавтоинспекции

С 1 марта 2021 года вступили в силу изменения, касающиеся процедуры проведения технического осмотра.

Эти изменения коснулись не только владельцев автомобилей, ужесточен контроль за техническим состоянием автобусов. Так, теперь контроль за техсостоянием пассажирских транспортных средств возложен на Государственных инспекторов технического надзора Госавтоинспекции.

На Ставрополье уже подготовлены и обеспечены специальным оборудованием 93 автоинспектора, которые вместе с сотрудниками технических станций будут проводить ТО автобусов и маршрутных такси.

Прежде всего, нововведения состоят в следующем: весь процесс ТО будет проводиться по предварительной записи и фиксироваться на фотокамеру с привязкой к местоположению пункта прохождения осмотра.

Таким образом, исключается до недавнего времени действующая система бесконтрольной выдачи бланков ТО.

Результаты диагностирования технический эксперт вносит в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) в сформированную диагностическую карту. Карту подписывают и технический эксперт, и сотрудник Госавтоинспекции.

Последний, в свою очередь, проверяет соответствие указанным в свидетельстве о регистрации данным в паспорте и госреестре ТС, а также соответствие результатов технического диагностирования установленным требованиям.

Накануне в Ставрополе процесс прохождения технического осмотра рейсовым автобусом, следующим из Нефтекумска в Москву, проконтролировал лично Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Алексей Сафонов.

Руководитель проинспектировал техническое оборудование, побеседовал с техническими экспертами. С 1 марта этого года из пяти автобусов технический осмотр по новым правилам смогло пройти только одно транспортное средство. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.