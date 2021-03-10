Ставропольцам рассказали, можно ли перевести квартиру на индивидуальное отопление

На «Прямую линию» губернатора Ставрополья Владимира Владимирова поступило несколько обращений с вопросами о переходе на индивидуальное отопление.

Так, житель Буденновска хотел бы перевести на индивидуальное отопление собственную квартиру. Заявительница из Светлограда просила проверить законность выполненного соседями переустройства, так как слышала, что переход на индивидуальное отопление в многоквартирном доме является нарушением.

Ставропольцы получили подробные разъяснения. Все взаимоотношения между потребителем и поставщиком услуги теплоснабжения регулируются ФЗ от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

1 января 2011 года вступила в силу новая редакция данного документа, которая запрещает переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения (пункт 15 статьи 14 Закона № 190-ФЗ).

Актуализация схемы теплоснабжения проводится ежегодно.

- C 2011 года переход на индивидуальное отопление возможен только единовременно для всех помещений в многоквартирном доме и только в том случае, если предусмотрена соответствующая возможность в схеме теплоснабжения поселения, - прокомментировал начальник управления СК - госжилинспекции Сергей Соболев.

Предположим, что схема теплоснабжения предусматривает такую возможность.

В связи с тем, что внутридомовая система отопления включена в состав общего имущества, принятие решения об изменении схемы теплоснабжения многоквартирного дома относится к компетенции общего собрания собственников.

Поскольку в данном случае речь идет об уменьшении размера общего имущества, необходимо согласие на переустройство всех собственников помещений в данном доме.

Важно заметить, что при рассмотрении вопроса переустройства жилого помещения необходимо получить техническое заключение всех заинтересованных служб, соблюсти требования соответствующих нормативных правовых актов, строительных норм и технических регламентов.

Напомним, что согласование переустройства и перепланировки жилых помещений относится к полномочиям органов местного самоуправления.