На Ставрополье 10 марта прогнозируется мокрый снег и сильный ветер Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным Гидрометцентра, на Ставрополье в ближайшие дни ожидается мокрый снег и дожди, ветер усилится до 18 м/с.

Так, ночью 10 марта прогнозируются заморозки с температурой до минус 7 градусов, днем потеплеет до минус 2 градусов. Осадки при этом сохранятся, а скорость ветра снизится 11 м/с. В четверг, 11 марта ожидается снег, местами сильный.

Температура резко понизится, ситуацию ухудшит сильный ветер. Синоптики прогнозируют, что это будет последний большой снег уходящей зимы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольцам рассказали, можно ли перевести квартиру на индивидуальное отопление. Так, житель Буденновска хотел бы перевести на индивидуальное отопление собственную квартиру.

Заявительница из Светлограда просила проверить законность выполненного соседями переустройства, так как слышала, что переход на индивидуальное отопление в многоквартирном доме является нарушением. Ставропольцы получили подробные разъяснения.