На Ставрополье двум экс-полицейским грозит срок за мошенничество

Экс-начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ипатовскому городскому округу и старший участковый уполномоченный полиции этого же отдела стали фигурантами уголовного дела.

Они обвиняются в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

Выяснилось, что в июне 2019 года полицейские, узнав, что их знакомому принадлежит земельный пай, решили обманным путем завладеть его имуществом.

Для этого они сообщили потерпевшему, что против него проводится доследственная проверка о причинении травм мужчине, что не соответствовало действительности, и предложили за освобождение от уголовной ответственности передать им 150 тысяч рублей.

Не имея такой суммы, потерпевший по совету полицейских продал свой земельный пай, при этом совершение сделки находилось под тщательным контролем обвиняемых, а на стороне покупателя выступало подысканное ими лицо. После совершения сделки потерпевший передал полицейским деньги.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением поступило в суд для дальнейшего рассмотрения.