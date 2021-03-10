УФСБ России по Ставрополью проводит отбор кандидатов для прохождения военной службы по контракту в органах ФСБ России, дислоцированных в Северо-Кавказском федеральном округе и Республике Крым, на должностях прапорщиков и сержантов.

Отбор производится из числа граждан РФ мужского пола в возрасте до 30 лет, проживающих в Ставропольском крае, имеющих образование не ниже среднего (полного) общего, прошедших военную службу по призыву и (или) пребывающих в запасе ВС РФ, годных к военной службе по состоянию здоровья.

На военнослужащих органов безопасности РФ распространяются льготы, предусмотренные действующим законодательством, в том числе в области жилищного обеспечения военнослужащих.

Денежное довольствие составляет от 30 тысяч рублей и выше в зависимости от региона и условий прохождения военной службы.

По вопросам отбора обращаться: г. Ставрополь, ул. Апанасенковская, 4а;

г. Ессентуки, ул. Фрунзе, д. 2а. Контактные телефоны: в г. Ставрополе 8(8652) 22-43-92, 22-43-73, 22-43-09, 22-85-12, 25-10-77; в г. Ессентуки: 8(87934) 6-65-96, 6-09-87, 6-09-83.