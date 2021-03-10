В Ставрополе общественники предложили изменить движение и перенести остановки

Администрации Ставрополя передали предложения экспертов по улучшению ситуации на одной из крупнейших улиц краевого центра. Об этом сообщает пресс-служба движения «Города за здравый смысл».

Так, эксперт движения Андрей Черняков передал первому заместителю руководителя Комитета городского хозяйства при администрации Ставрополя Виталию Кишкенёву перечень предложений по реконструкции улицы Серова.

Внести изменения в ее организацию планируется в 2021 году в рамках национальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Среди наших предложений – создание локальных уширений перед перекрестками, обустройство новых парковок и пешеходных дорожек, демонтаж установленных не по ГОСТу заборов, изменение движения на некоторых перекрёстках, установка водоотводящих лотков, улучшение видимости при переходе дорог, перенос несколько остановок и устранение барьеров для маломобильных горожан, - делятся общественники.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, администрация Ставрополя сообщила, что продолжает поиск инвесторов для реализации проекта благоустройства Комсомольского пруда. Заказчиком проекта выступило лесничество, но их финансирования недостаточно.