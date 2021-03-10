По данным краевого отделения Пенсионного фонда РФ, всего на Ставрополье официально трудятся 142,6 тыс. пенсионеров, включая вышедших на заслуженный отдых по выслуге лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Удаленка для сотрудников 65+ перестанет быть обязательной с 1 апреля. Так, за работающими пенсионерами сохраняется приоритетное право на дистанционную занятость, но решение об этом теперь работодатели будут принимать самостоятельно, ориентируясь на ситуацию с коронавирусом.

Постановлением также отменяются временные правила по оформлению больничных листов для граждан старшего возраста, которые распространяются на период карантинных мер.

Напомним, что ранее ограничение на привлечение работающих пенсионеров к очному исполнению трудовых обязанностей вводилось по решению местных властей при ухудшении эпидемиологической обстановки в регионе.

Работодатели обязаны были перевести таких сотрудников на удаленку с сохранением прежней зарплаты или отправить на больничный, который оплачивался напрямую из средств Фонда социального страхования.

По данным краевого отделения Пенсионного фонда РФ, всего на Ставрополье официально трудятся 142,6 тыс. пенсионеров, включая вышедших на заслуженный отдых по выслуге лет.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за вчерашний день, 9 марта, число выздоровевших от этой болезни увеличилось на 293 человека и составило 44,7 тысячи человек.

Количество проведенных тестирований на COVID-19 тоже увеличилось и достигло отметки в 1 миллион 394 тысячи. Эти исследования позволяют выявлять новые случаи заражения. По словам губернатора, всем заболевшим оказывается медпомощь.