В ставропольской тюрьме нашли нарушения условия содержания заключенных

В Кочубеевском районе рассмотрели иск местной прокуратуры к ИК-2 и ФСИН по Ставропольскому краю. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В колонии провели проверку бытовых условий. В ходе нее было установлено, что заключенные не обеспечены необходимым вещами. Мужчины не обеспечены майками, трусами, носками, тапочками, летними полуботинками, утепленными рукавицами и полушерстяными носками. Женщинам недостает полушерстяных платков, курток, свитеры, хлопчатобумажные и полушерстяные носки, брюки, тапочки и пантолети. Отмечается, что на складах нет остатка этих вещей.

- Причиной явилось отсутствие его на складе ФКУ ИК-2, в связи с отсутствием необходимого финансирования на приобретение вещевого довольствия для осужденных. Факты подтверждались справками учреждения, служебной перепиской с УФСИН России по Ставропольскому краю об информировании по остаткам вещевого довольствия на складах учреждения и о потребности с учетом переходящих запасов, - сообщает Кочубеевский районный суд.

Прокурор вынес представление в адрес начальника УФСИН по Ставрополью и неоднократно информировал УФСИН России. Ответчик оправдывался тем, что у него нет достаточного финансирования для закупки вещевого довольствия.

- Административный иск удовлетворен. Суд признал бездействие администрации ИК-2, выразившееся в неисполнении обязанности по обеспечению осужденных вещевым довольствием, и обязал ИК-2 устранить ненадлежащее материально-бытовые условия осужденных. Суд обязал ФСИН России и УФСИН России по Ставропольскому края при недостаточности денежных средств, в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу организовать финансирование для выполнения обязательств, - сказано в сообщении.